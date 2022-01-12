В Молдове врачам столичной больницы пририсовали модельки масок на фотографиях с мероприятия, где они ходили без них, нарушая правила.

Об этом пишет Publika.

СМИ написали о детской кишиневской больнице имени Валентина Игнатенко. В начале пресс-секретарь больницы начал отрицать редактирование снимков и ссылался на специфическую «вспышку камеры». Но фотографии, вызвавшие шквал критики, все же изъяли из открытого доступа.

— Видно, что маски взяты с другого фото и склеены между собой, но по резинке на масках, по ушам видно, что что-то не так. И ребенок может заметить, что это монтаж, — разъяснил фотограф Сергей Гуцу.

В Минздраве Молдовы на инцидент отреагировали вяло. Пресс-секретарь ведомства отказался комментировать поддельные снимки и только призвала соблюдать все меры предосторожности против коронавируса, включая ношение масок.

Ранее сообщалось, плакаты для «антиваксов» из Молдовы и Украины делал один человек.