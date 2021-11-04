Противники вакцинации из Украины и Молдовы демонстрировали подозрительно похожий дизайн плакатов. СМИ пишут, что за ними стоит одна и та же личность.
Так, об этом передает «Главком».
И в Кишиневе, и Киеве среди протестующих больше всего выделялись люди с табличкам от некой «Terra Freedom» .
По данным журналистов, за организацией скрывается гражданин Молдовы Вячеслав Валько, который разжигает антипрививочные настроения по многим странам, окружающим Молдову. «Terra Freedom» протянуло свою деятельность и на территорию Украины, и в страны Балтии.
Основным родом деятельности этого формирования остается распространения фейков и лжи про коронавирус и западные вакцины, в альтернативу которым пиарится российский «Спутник V».
Напомним, в столице Украины на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш антивакцинаторов. Их движение поддержала бывшая нардепка Надежда Савченко.
Противники вакцинации против COVID-19 провели акции также в Черновцах и Одессе. Участники митингов назвали «виновных» в карантине и росте заболеваемости, коими оказались неназванные евреи.
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Противники вакцинации из Украины и Молдовы демонстрировали подозрительно похожий дизайн плакатов. СМИ пишут, что за ними стоит одна и та же личность.
Так, об этом передает «Главком».
И в Кишиневе, и Киеве среди протестующих больше всего выделялись люди с табличкам от некой «Terra Freedom» .
По данным журналистов, за организацией скрывается гражданин Молдовы Вячеслав Валько, который разжигает антипрививочные настроения по многим странам, окружающим Молдову. «Terra Freedom» протянуло свою деятельность и на территорию Украины, и в страны Балтии.
Основным родом деятельности этого формирования остается распространения фейков и лжи про коронавирус и западные вакцины, в альтернативу которым пиарится российский «Спутник V».
Напомним, в столице Украины на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш антивакцинаторов. Их движение поддержала бывшая нардепка Надежда Савченко.
Противники вакцинации против COVID-19 провели акции также в Черновцах и Одессе. Участники митингов назвали «виновных» в карантине и росте заболеваемости, коими оказались неназванные евреи.