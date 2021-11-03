Противники вакцинации против COVID-19 сегодня, 3 ноября, провели акции также в Черновцах и Одессе. Участники митингов назвали «виновных» в карантине и росте заболеваемости. Ими оказались неназванные евреи.

Об этом пишет НВ.

В Черновцах местное маргинальное движение собралось возле ОГА, где начали скандировать лозунги и требовать снять карантин, который антиваксеры считают «преступным приказом». С ними попытался вразумительно поговорить губернатор Сергей Осачук, однако его встретили свистом и криками «Позор».

Как отмечают журналисты, в толпе ходили слухи про химтрейлы и «чипирование», которым якобы на самом деле является прививка.

В Одессе на акцию вышли персонажи порадикальней, которые успели повесить все на евреев. Мужчина с громкоговорителем утверждал, что Украина «захвачена сионистской террористической организацией, которая прислуживает мировой еврейской олигархии, поставившей перед собой цель уничтожение цивилизации».

Средства массовой информации обращают внимание, что собравшиеся в Одессе выступали с требованием «убрать евреев из органов управления и медучреждений».

Напомним, в столице Украины на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш антивакцинаторов. Их движение поддержала бывшая нардепка Надежда Савченко.