В Николаеве в собственность городской территориальной громады перешли три детских сада — учебно-воспитательный комплекс «Чайка», учебно-воспитательный комплекс «Зоря», заведение дошкольного образования №126 от государственного предприятия «Зоря-Машпроект». 31 декабря 2021 их зарегистрировали как коммунальные учебные заведения.

Об этом сообщает управление образования Николаевского городского совета.

Поскольку указанные заведения в Государственном предприятии «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря-Машпроект» были обособленными структурными подразделениями, в соответствии с решениями Николаевского городского совета создано:

Заведение дошкольного образования №126 Николаевского городского совета Николаевской области (проспект Мира, 64Б)

Начальная школа №1 Николаевского городского совета Николаевской области (улица Чайковского, 10А)

Начальная школа №2 Николаевского городского совета Николаевской области (улица Южная, 51А)

Теперь зачисление детей в заведение дошкольного образования №126 и дошкольных групп начальных школ №1, 2 будут осуществлять руководители заведений в порядке очередности поступления заявлений о зачислении с использованием системы электронной регистрации. Зарегистрировать ребенка в указанные учебные заведения можно по ссылке.

Подать документы для зачисления детей в 1 класс начальных школ №1, 2 нужно до 31 мая (и после 15 июня - на свободные места, при их наличии). Территориальный принцип обслуживания для вышеупомянутых заведений начнется с 1 сентября 2022 года.

Напомним, что в Николаеве официально переименовали ряд школ в гимназии и лицеи. При этом горожане возмутились, что в части школ, которые стали гимназиями, ликвидируются старшие классы.