В Николаеве в собственность городской территориальной громады перешли три детских сада — учебно-воспитательный комплекс «Чайка», учебно-воспитательный комплекс «Зоря», заведение дошкольного образования №126 от государственного предприятия «Зоря-Машпроект». 31 декабря 2021 их зарегистрировали как коммунальные учебные заведения.
Об этом сообщает управление образования Николаевского городского совета.
Поскольку указанные заведения в Государственном предприятии «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря-Машпроект» были обособленными структурными подразделениями, в соответствии с решениями Николаевского городского совета создано:
Теперь зачисление детей в заведение дошкольного образования №126 и дошкольных групп начальных школ №1, 2 будут осуществлять руководители заведений в порядке очередности поступления заявлений о зачислении с использованием системы электронной регистрации. Зарегистрировать ребенка в указанные учебные заведения можно по ссылке.
Подать документы для зачисления детей в 1 класс начальных школ №1, 2 нужно до 31 мая (и после 15 июня - на свободные места, при их наличии). Территориальный принцип обслуживания для вышеупомянутых заведений начнется с 1 сентября 2022 года.
Напомним, что в Николаеве официально переименовали ряд школ в гимназии и лицеи. При этом горожане возмутились, что в части школ, которые стали гимназиями, ликвидируются старшие классы.
В Николаеве в собственность городской территориальной громады перешли три детских сада — учебно-воспитательный комплекс «Чайка», учебно-воспитательный комплекс «Зоря», заведение дошкольного образования №126 от государственного предприятия «Зоря-Машпроект». 31 декабря 2021 их зарегистрировали как коммунальные учебные заведения.
Об этом сообщает управление образования Николаевского городского совета.
Поскольку указанные заведения в Государственном предприятии «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря-Машпроект» были обособленными структурными подразделениями, в соответствии с решениями Николаевского городского совета создано:
Теперь зачисление детей в заведение дошкольного образования №126 и дошкольных групп начальных школ №1, 2 будут осуществлять руководители заведений в порядке очередности поступления заявлений о зачислении с использованием системы электронной регистрации. Зарегистрировать ребенка в указанные учебные заведения можно по ссылке.
Подать документы для зачисления детей в 1 класс начальных школ №1, 2 нужно до 31 мая (и после 15 июня - на свободные места, при их наличии). Территориальный принцип обслуживания для вышеупомянутых заведений начнется с 1 сентября 2022 года.
Напомним, что в Николаеве официально переименовали ряд школ в гимназии и лицеи. При этом горожане возмутились, что в части школ, которые стали гимназиями, ликвидируются старшие классы.