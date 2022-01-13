Тысячи протестующих прошли в среду перед зданием парламента Болгарии, выступая против прививок и карантинных ограничений. Ряд демонстрантов устроили стычки с полицейскими.

Об этом пишет Timpul.

Около 10 тысяч человек приняли участие в акции протеста, организованной в центре Софии ультраправой партией «Вазраждане» («Возрождение»).

Радикально настроенные люди пытались ворваться в здание болгарского парламента, вступая в столкновения с правоохранителями. Пострадало много людей. На месте был задержан протестующий с пневматическим пистолетом.

МВД Болгарии сообщило, что в ходе операции по разгону протестующих пострадали четверо сотрудников правоохранительных органов. По данным сайта 24Chasa.bg, во время беспорядков часть протестующих пересекла кордон правоохранительных органов и добралась до главного входа в парламент, но не смогла войти в учреждение. Несколько провокаторов были отловлены на месте.

После акции протеста в парламенте демонстранты направились к расположенному неподалеку штабу Минздрава, где продолжили скандировать лозунги против вакцинации.

Напомним, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский провел переговоры с местными антипрививочниками и попросил их одобрить закон, разрешающий тестирование сотрудников.