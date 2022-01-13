В Николаеве в четверг, 13 января, четыре улицы останутся без света. Специалисты будут проводить модернизацию электросетей.
Об этом сообщается на сайте АО «Николаевоблэнерго».
Электричество отключат с 8:00 до 20:00 по следующим адресам:
Напомним, что в Николаеве из-за планового ремонта в части города пропало электричество.
В Николаеве в четверг, 13 января, четыре улицы останутся без света. Специалисты будут проводить модернизацию электросетей.
Об этом сообщается на сайте АО «Николаевоблэнерго».
Электричество отключат с 8:00 до 20:00 по следующим адресам:
Напомним, что в Николаеве из-за планового ремонта в части города пропало электричество.