В Николаеве в четверг, 13 января, четыре улицы останутся без света. Специалисты будут проводить модернизацию электросетей.

Об этом сообщается на сайте АО «Николаевоблэнерго».

Электричество отключат с 8:00 до 20:00 по следующим адресам:

улица Гражданская

улица Чкалова

улица Слободская

улица Пограничная.

Напомним, что в Николаеве из-за планового ремонта в части города пропало электричество.