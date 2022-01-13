В Украине за прошедшие сутки, 12 января, вакцинировано против коронавируса 102 тысячи 580 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Из них первую дозу получили 33 тысячи 452 человека, вторую дозу — 53 тысячи 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу — 15 тысяч 37 человек.

Прививки проводили 821 мобильная бригада по иммунизации, 3343 пункта прививок и 448 центров вакцинации населения.

С начала вакцинальной кампании привито 14 миллионов 909 тысяч 168 человек, из них получили первую дозу — 14 миллионов 909 тысяч 166 человек, получили две дозы — 14 миллионов 152 тысячи 238 человек, получили дополнительную дозу – 8 тысяч 88 человек, бустерную дозу — 56 тысяч 178 человек.

Как сообщалось, в Украине начинается новая волна COVID. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.