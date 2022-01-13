Органы здравоохранения Греции дали зеленый свет на введение четвертой дозы вакцины против COVID-19, пока только для людей с ослабленным иммунитетом и страдающих серьезными хроническими заболеваниями.

Об этом пишет Digi24.

Греческий национальный комитет по вакцинации решил, что четвертую дозу вакцины против COVID следует вводить через 3–6 месяцев после третьей. Пока вакцину будут вводить пациентам с гематологическими и онкологическими заболеваниями, проходящим лечение, людям, получающим иммунодепрессанты, реципиентам трансплантатов, а также пациентам с ревматическими заболеваниями или почечной недостаточностью.

Генеральный секретарь Минздрава Мариос Фемистоклеус заявил местному телевидению, что распространение четвертой дозы на остальное население пока не обсуждалось, добавив, что он надеется, что в этом не будет необходимости.

— Введение четвертой дозы — дело будущего, исходя из меняющихся эпидемиологических и клинических данных, — противоречит ему глава комитета по вакцинации Мария Теодориду.

Она добавила, что на данный момент приоритетом является вакцинация населения всеми тремя дозами (две обычные + бустер).

Напомним, бустерную дозу COVID-вакцины получили более 56 тысяч украинцев.