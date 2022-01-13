Исследователи из Государственного университета штата Орегон и Орегонского университета здравоохранения и науки выявили, что определенные соединения каннабиноидной кислоты могут предупредить проникновение SARS-CoV-2 в здоровые клетки человека.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает KGW8.

— Польза для предупреждения вирусного заражения (коронавирусом, — прим.) клеток должна поступать от каннабиноидных кислот, которые чувствительны к теплу. Их не нужно курить, иначе это превратит их в каннабидиол, и тогда это не сработает как противовирусный эффект, — сказал исследователь Ричард ван Бримен.

По его словам, каннабиноидные кислоты в большом количестве содержатся в конопле и во многих экстрактах конопли.

— Они не являются контролируемыми веществами, такими как тетрагидроканнабинол, психоактивный ингредиент марихуаны, и имеют хороший профиль безопасности для людей, — добавил ученый.

Он также подчеркнул, что курение каннабиса не обеспечивает никакой защиты от вируса, который вызывает COVID-19.

Отмечается, что в ходе исследования проверялась эффективность соединений конопли против Альфа- и Бета-штаммов SARS-CoV-2, но не последних вариантов, таких как Дельта и Омикрон.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 12 января, зафиксировали 10 тысяч 46 новых случаев коронавируса и 191 смерть.