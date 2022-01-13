В Украине за минувшие сутки, 12 января, зафиксировали 10 тысяч 46 новых случаев коронавируса и 191 смерть.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 1676 человек, летальных исходов — 191, выздоровели — 7 202. Протестировали методом ПЦР 36 660 человек, методом ИФА — 6072, экспресс-тестами — 36 315.

Больше всего новых заражений в Киеве (997), Львовской (949), Ивано-Франковской (983) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 727 034 человека, выздоровели — 3 537 826, летальных случаев — 97 928.

Напомним, вчера сообщалосьо больше чем 7 тысячах новых заражений.