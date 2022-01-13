В «оранжевой» карантинной зоне по уровню эпидопасности уже находятся Сумская, Херсонская и Ивано-Франковская области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Последней в «оранжевую» зону перешла Ивано-Франковская область. Там зафиксировали превышение коэффициента выявления случаев инфицирования — 22,1% при норме до 20%. Этот коэффициент растет также Сумской и Херсонской областях.

Остальные области страны по-прежнему остаются в «желтой» зоне карантина.

В «оранжевой» зоне действуют такие же карантинные правила, как и в «желтой», но это означает, что область приближается к «красной» зоне — в ней карантинные правила ужесточаются. В «желтой» зоне основное правило состоит в том, что посещать общественные заведения могут только те, кто получил хотя бы одну дозу прививки против COVID-19 и имеет «желтый» COVID-сертификат.

Напомним, что за сутки 13 января в Николаевской области выявили 174 новых подтвержденных случая COVID-19, умерли 12 пациентов.