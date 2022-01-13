По состоянию на четверг, 13 января, в Николаевской области за прошедшие сутки выявили 174 новых подтвержденных случая COVID-19, умерли 12 пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 72 случая коронавирусной болезни.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 148, всего — 111189.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 3342.
В Украине за минувшие сутки, 12 января, зафиксировали 10 тысяч 46 новых случаев коронавируса и 191 смерть.
Напомним, вчера сообщалось о 7 тысячах новых заражений.
Как сообщалось, в Украине начинается новая волна COVID. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.
По состоянию на четверг, 13 января, в Николаевской области за прошедшие сутки выявили 174 новых подтвержденных случая COVID-19, умерли 12 пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 72 случая коронавирусной болезни.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 148, всего — 111189.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 3342.
В Украине за минувшие сутки, 12 января, зафиксировали 10 тысяч 46 новых случаев коронавируса и 191 смерть.
Напомним, вчера сообщалось о 7 тысячах новых заражений.
Как сообщалось, в Украине начинается новая волна COVID. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.