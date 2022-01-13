По состоянию на четверг, 13 января, в Николаевской области за прошедшие сутки выявили 174 новых подтвержденных случая COVID-19, умерли 12 пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

Заболевшие по месту жительства:

Николаев — 69060 (+78);

Первомайск — 6785 (+9);

Южноукраинск — 3737 (+2);

Вознесенск — 2643 (+3);

Очаков — 1877 (+10).

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 72 случая коронавирусной болезни.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 148, всего — 111189.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 3342.

В Украине за минувшие сутки, 12 января, зафиксировали 10 тысяч 46 новых случаев коронавируса и 191 смерть.

Напомним, вчера сообщалось о 7 тысячах новых заражений.