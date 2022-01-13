Роддом №3

Управление здравоохранения Николаевского городского совета проверит информацию о том, что в роддоме №3 устанавливают расценки на роды.

Об этом начальница управления Ирина Шамрай рассказала в комментарии корреспонденту НикВести.

Как сообщалось, николаевский блогер Ольга Киселева, недавно ставшая мамой, рассказала о расценках в городском роддоме № 3. В частности, она озвучила цифры неформальных платежей за услуги роддома.

Ирина Шамрай отметила, что в роддомах могут быть платные палаты и другие услуги, а их перечень и стоимость четко устанавливаются исполнительными органами городского совета.

— У нас на сегодняшний день по Николаеву утверждены тарифы на платные услуги. Например,. палата улучшенного пребывания, где 2 комнаты, где кухонька маленькая — НСЗУ это никак не оплачивает. Но лечебное учреждение тратит день на ее содержание, на ремонт. Поэтому исполкомом у нас утверждаются платные услуги. По всем нашим 18 учреждениям на сегодняшний день утверждено больше 5 тысяч платных услуг. И расценки на палаты в роддоме № 3 там есть. Это не запрещено и наоборот поощряется. Потому что Национальная служба здоровья Украины прекрасно понимает, что не стоит сегодня слуга столько, сколько оплачивается на государственном уровне. Не запрещено никакими постановлениями коммунальным некоммерческим предприятиям зарабатывать со всех источников, не запрещенных законодательством, — пояснила Ирина Шамрай.

Она отметила, что медучреждение может ремонтировать палаты и делать их улучшенными за счет остатков средств НСЗУ или городского бюджета.

По поводу информации о плате за роды, она отметила, что если это инициатива пациента — в этом нет ничего плохого. В таком случае роженица сама определяет, какой суммой отблагодарить коллектив или врача.

— Мы все ходим в рестораны, и мы считаем своим долгом оставить какую-то часть своего дохода, если нас хорошо обслужили, если нам понравилось, — привела в пример она.

Если же выяснится, что медики требовали деньги и определяли суммы, то этим будут заниматься компетентные органы.

— Сегодня буду разговаривать с нашими руководителями, нашими докторами, потому что для меня эта ситуация крайне неприятна, крайне негативна. Хотелось бы, конечно, чтобы таких ситуаций не было. И если это была инициатива самой пациентки — то это не наказуемо. А если доктор вымогает, то, конечно, есть соответствующие органы, которые должны поставить все эти точки. Для меня эта статья — нож в сердце, очень неприятна. Потому что мы хотим создать на территории новое учреждение, с новыми подходами. Если человек сам решил поблагодарить... мне бы хотелось очень верить, что доктор денег не вымогал. И не говорил ей, что ты платишь 8 (тысяч гривен, — прим.), а та 10, а та 12, — отметила начальница горздрава.

Ранее сообщалось, что в Николаевском городском родильном доме №3 официально нет палат стоимостью в 2,5 тысячи гривен, о которых говорила блогер.

Напомним, на базе роддома № 3 в Николаеве ремонтируют помещения для детской реанимации. Еще нужно закупить специальное оборудование и обустроить отделение интенсивной терапии для новорожденных.