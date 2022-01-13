Представители хлебобулочной промышленности Украины сообщают, что им не продают газ по льготной цене, а значит заводы могут встать уже этой зимой, что приведет к дефициту продукции в украинских магазинах.

Об этом пишет Delo.ua, получившее комментарий от главы ассоциации «Укрхлебпром».

Еще два дня назад на имя президента и премьер-министра от Всеукраинской ассоциации пекарей отправили письмо, содержавшее просьбу разблокировать правительственное постановление, которое регулировало цены на газ для социально значимых предприятий по производству продовольствия.

В ассоциации пекарей акцентируют, что поставщики не продают газ по льготной цене, как этого требует закон, исходя из «выдуманных причин».

— Большинство хлебопекарских предприятий купило газ только на первую половину января 2022 года, поскольку надеялись на обещание поставок дешевого топлива и не имели возможности купить газ на весь месяц по астрономическим ценам. Поставки газа на льготных условиях нам обещали в начале января, потом сроки были перенесены на 10-11 января, 10 января с утра была определена дата проведения торгов 12 января, в конце дня ее отложили до 14 января 2022 года. Такое развитие событий делает невозможным покупку газа на вторую половину января по льготным ценам, — говорилось в обращении «Укрхлебпрома».

Изготовители хлеба жаловалась на неспособность закупить газ по цене, продиктованной рынком, так как у них появятся долги за покупку основного сырья в виде муки.

— Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарских предприятий на грани остановки, — предупреждали в ассоциации.

Глава организации профессиональных пекарей провел параллель с Казахстаном и заявил, что повышение цен на хлеб может привести к взрыву народного недовольства.

— К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана, когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация, — разъяснил Александр Васильченко.

Напомним, с 1 января в Николаеве повысили тариф на доставку газа.