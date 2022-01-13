С 1 января 2022 года в медучреждениях Украины вступили в силу новые правила, в стационарах запустили учет антибиотиков, чтобы понять целесообразность их прописывания.

Об этом сообщили в Минздраве.

Необходимость подобной меры в министерстве объясняют необходимостью выяснить оправданность выбора лечения врачом, а также выяснить сколько антибиотиков (и какие именно) прописывают медики для своих пациентов.

Чиновники также уверены, что учет поможет снизить срок пребывания пациента на стационарном лечении.

По данным ведомства, в стране проводится пофазовая подготовка к запуску системы продажи лекарств по электронным рецептам, начало работы которой запланировано на весну этого года. Для покупку антибиотиков пациенту нужно будет получить рецепт от врача в ЕСЗ (электронной системе здравоохранения). Лечащий врач выдает больному номер рецепта и информацию о препарате, после чего тот обращается в аптеку, подключенную к ЕСЗ, и говорит номер рецепта. Фармацевт видит номер и отпускает лекарственное средство в руки пациенту.

В Минздраве не обладают реальной статистикой об объеме потребления антимикробных препаратов среди украинцев, но ссылаются на анализ трендов. Согласно ему, в 2020 году общий объем всех продаж и закупок таких препаратов превысил 6,4 миллиардов гривен. Это на 40% больше, чем в 2018 году.

Напомним, Кабмин упростил регистрацию COVID-лекарств.