Правительство Франции для вакцинированных туристов из Великобритании с 14 января ослабит ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Как отметили, вакцинированным путешественникам из Великобритании больше не понадобится веская причина для въезда во Францию и самоизоляция по прибытии.

Невакцинированных послабления не касаются. По прибытии во Францию они должны отбыть 10-дневную изоляцию.

В то же время, от всех туристов, привитых и непривитых против коронавируса, потребуют отрицательный COVID-тест, сделанный за 24 часа до выезда.

Напомним, Черногория упростила условия для въезда в страну иностранным туристам, в том числе украинцам.