Черногория упростила условия для въезда в страну иностранным туристам, в том числе украинцам.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины.

С 13 по 19 января 2022 года въезд разрешается при наличии одного из документов:

подтверждение полного курса вакцинации при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда;

отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов;

отрицательный антиген-тест не старше 48 часов;

подтверждение перенесенной болезни COVID-19.

Напомним, 30 декабря сообщалось, что Черногория из-за ухудшения ситуации с коронавирусом установила новые правила въезда. Согласно им, страну нельзя было посещать непривитым и тем, кто не переболел коронавирусом, а вакцинированным и переболевшим COVID-19 нужен был ПЦР-тест.