Черногория упростила условия для въезда в страну иностранным туристам, в том числе украинцам.
Об этом в Facebook сообщает посольство Украины.
С 13 по 19 января 2022 года въезд разрешается при наличии одного из документов:
Напомним, 30 декабря сообщалось, что Черногория из-за ухудшения ситуации с коронавирусом установила новые правила въезда. Согласно им, страну нельзя было посещать непривитым и тем, кто не переболел коронавирусом, а вакцинированным и переболевшим COVID-19 нужен был ПЦР-тест.
Черногория упростила условия для въезда в страну иностранным туристам, в том числе украинцам.
Об этом в Facebook сообщает посольство Украины.
С 13 по 19 января 2022 года въезд разрешается при наличии одного из документов:
Напомним, 30 декабря сообщалось, что Черногория из-за ухудшения ситуации с коронавирусом установила новые правила въезда. Согласно им, страну нельзя было посещать непривитым и тем, кто не переболел коронавирусом, а вакцинированным и переболевшим COVID-19 нужен был ПЦР-тест.