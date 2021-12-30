Черногория из-за ухудшения ситуации с коронавирусом установила новые правила въезда.
Об этом сообщило посольство Украины в Черногории.
По обновленным правилам, с 2 января въезд разрешается при наличии одного из двух документов:
Кроме того, в обоих случаях дополнительно необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем 72 часа назад, либо экспресс-тест на антиген (не более чем за 48 часов).
Ужесточенные правила въезда будут действовать до 12 января.
Напомним, что в столице Франции с 31 декабря ношение медицинской маски станет обязательным в публичных местах из-за резкого всплеска заражажений штаммом коронавируса «Омикрон».
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Черногория из-за ухудшения ситуации с коронавирусом установила новые правила въезда.
Об этом сообщило посольство Украины в Черногории.
По обновленным правилам, с 2 января въезд разрешается при наличии одного из двух документов:
Кроме того, в обоих случаях дополнительно необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем 72 часа назад, либо экспресс-тест на антиген (не более чем за 48 часов).
Ужесточенные правила въезда будут действовать до 12 января.
Напомним, что в столице Франции с 31 декабря ношение медицинской маски станет обязательным в публичных местах из-за резкого всплеска заражажений штаммом коронавируса «Омикрон».