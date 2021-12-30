В столице Франции с 31 декабря ношение медицинской маски станет обязательным в публичных местах из-за резкого всплеска заражажений штаммом коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщил департамент полиции Парижа.

Масочный режим на улице или в многолюдных местах в Париже будет важным барьером, способным значительно ограничить распространение инфекции. Это требование распространяется на всех людей старше 11 лет. Исключение сделано, в частности, для велосипедистов и занимающихся спортом.

— Префектура полиции в ближайшее время будет проводить регулярные и усиленные проверки, чтобы убедиться в соблюдении этого требования, особенно в многолюдных местах столицы. Несоблюдение этой меры приведет к штрафу в размере €135, — объявили в полиции.

Во Франции в последние дни резко выросла заболеваемость коронавирусом. 24 декабря в стране заболели 94 124 человека, тогда как днем позднее врачи обнаружили 104 611 новых пациента, это были рекордные показатели на тот момент.

Напомним, британский ведущий иммунолог Джон Белл заявил, что высокая смертность от COVID-19 уже позади, ведь Омикрон не имеет таких серьезных последствий, как другие штаммы.