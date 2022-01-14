Власти Венгрии одобрили применение четвертой дозы вакцины против коронавируса. Сделать прививку смогут все желающие после консультации с лечащим врачом.

Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляш, сообщает Reuters.

— Четвертую прививку от COVID-19 может сделать любой после консультации с врачом, постановление (правительства, — ред.) об этом будет опубликовано на этой неделе, — сказал Гергей Гуляш.

Гергей Гуляш сделал это объявление именно тогда, когда Венгрия ожидает резкого увеличения новых случаев COVID-19 из-за быстрого распространения штамма коронавируса Омикрон.

В Венгрии практически нет карантинных ограничений, школы работают в обычном режиме. Ношение масок обязательно в закрытых помещениях и в общественном транспорте.

За время пандемии в Венгрии от COVID-19 умерло 40 164 человека.

Напомним, в Израиле людям со слабым иммунитетом и людям пожилого возраста, проживающих в гериатрических учреждениях, начали вводить четвертую дозу вакцин от коронавируса. Власти приняли это решение из-за распространения штамма «Омикрон».