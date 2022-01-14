В Николаеве в пятницу, 14 января, жители двух улиц в Центральном районе остались без отопления.
Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».
В связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ на тепловых сетях временно, ориентировочно до 13:00, приостановлена подача тепловой энергии в жилые дома по адресам:
Напомним, что 17 декабря, депутаты горсовета Николаева на внеочередном заседание сессии утвердили суммы разницы в тарифах теплогенерирующим компаниям города.
В Николаеве в пятницу, 14 января, жители двух улиц в Центральном районе остались без отопления.
Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».
В связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ на тепловых сетях временно, ориентировочно до 13:00, приостановлена подача тепловой энергии в жилые дома по адресам:
Напомним, что 17 декабря, депутаты горсовета Николаева на внеочередном заседание сессии утвердили суммы разницы в тарифах теплогенерирующим компаниям города.