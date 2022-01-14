По состоянию на пятницу, 14 января, в Николаевской области выявлено 193 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

Из всех 116 770 (+193) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 69151 (+91);

Первомайск – 6808 (+23);

Южноукраинск – 3743 (+6);

Вознесенск – 2648 (+5);

Очаков – 1879 (+2).

На других территориях областиза прошедшие сутки зарегистрировано 66 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3020 (+6) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 219, всего – 111408. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3347, в сутки – 5.

Напомним, что по состоянию на четверг, 13 января, в Николаевской области выявили 174 новых подтвержденных случая COVID-19.

Стоит отметить, что в Украине вторые сутки подряд больше 10 тысяч новых случаев COVID-19.