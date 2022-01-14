По состоянию на пятницу, 14 января, в Николаевской области выявлено 193 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
Из всех 116 770 (+193) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях областиза прошедшие сутки зарегистрировано 66 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3020 (+6) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 219, всего – 111408. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3347, в сутки – 5.
Напомним, что по состоянию на четверг, 13 января, в Николаевской области выявили 174 новых подтвержденных случая COVID-19.
Стоит отметить, что в Украине вторые сутки подряд больше 10 тысяч новых случаев COVID-19.
По состоянию на пятницу, 14 января, в Николаевской области выявлено 193 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
Из всех 116 770 (+193) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях областиза прошедшие сутки зарегистрировано 66 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3020 (+6) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 219, всего – 111408. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3347, в сутки – 5.
Напомним, что по состоянию на четверг, 13 января, в Николаевской области выявили 174 новых подтвержденных случая COVID-19.
Стоит отметить, что в Украине вторые сутки подряд больше 10 тысяч новых случаев COVID-19.