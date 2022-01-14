За минувшие сутки, 13 января, в Украине зафиксировали 10 тысяч 476 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 1656 человек, летальных исходов — 140, выздоровели — 7 285 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР 37 216 человек, методом ИФА — 6694, экспресс-тестами — 35 156.

Больше всего новых заражений в Киеве (1193), Львовской (1001), Ивано-Франковской (880) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 737 510 человек, выздоровели — 3 545 111, летальных исходов — 98 068.