В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от коронавируса, интервал между вводами для всех схем — 28 дней.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Теперь действует следующий вариант вакцинации:
Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.
C 6 января Украина разрешила бустерную (третью) дозу вакцины для всех, кто ранее вакцинировался против COVID-19. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава Виктор Ляшко.
Бустерные прививки доступны всем украинцам от 18 лет независимо от того, какой вакциной они прививались.
В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от коронавируса, интервал между вводами для всех схем — 28 дней.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Теперь действует следующий вариант вакцинации:
Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.
C 6 января Украина разрешила бустерную (третью) дозу вакцины для всех, кто ранее вакцинировался против COVID-19. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава Виктор Ляшко.
Бустерные прививки доступны всем украинцам от 18 лет независимо от того, какой вакциной они прививались.