В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от коронавируса, интервал между вводами для всех схем — 28 дней.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Теперь действует следующий вариант вакцинации:

первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;

первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

C 6 января Украина разрешила бустерную (третью) дозу вакцины для всех, кто ранее вакцинировался против COVID-19. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Бустерные прививки доступны всем украинцам от 18 лет независимо от того, какой вакциной они прививались.