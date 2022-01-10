Обратиться за бустерной дозой можно в любой пункт вакцинации, если с момента последней вакцинации прошло шесть месяцев.

Об этом в эфире 1+1 рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

— Может быть инициатива и человека, который понимает, что у него прошел этот срок - 6 месяцев, а может быть инициатива и семейного врача, который соответственно и приглашает на вакцинацию. Обратиться человек может в любой пункт вакцинации или центр массовой вакцинации. На сегодняшний день в Украине есть достаточное количество вакцин и для того, чтобы ревакцинировать, и люди могли получить третью дозу, — сказала Мария Карчевич.

Также она рассказала, что срок действия «зеленых» COVID-сертификатов в Украине сократят с 365 до 270 дней.

Напомним, что по состоянию на 10 января в Николаевской области выявлено 36 новых подтвержденных случаев COVID-19.