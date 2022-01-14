Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призывает руководство Киева и Киевской области утвердить городскую и областную программы развития государственного языка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена в Facebook.

— Каждое четвертое-пятое обращение, поступившее в течение 2021 года в адрес секретариата уполномоченного о нарушении языкового закона – от киевлян. Жители столицы жаловались на отсутствие украиноязычных версий интернет-магазинов, на обслуживание на не государственном языке, фиксировали нарушения в сфере образования, наружной рекламы. Ну, и конечно, это вопрос несоблюдения отдельными депутатами местных советов и Киевсовета в том числе языкового закона, — идет речь в сообщении.

Отмечается, что Тарас Креминь публично обратился к руководству Киева и Киевской области, немедленно вмешаться в эту ситуацию, утвердить городскую и областную программы развития украинского языка. Также он просит ввести сеть бесплатных курсов по изучению украинского языка, обеспечить необходимыми условиями экзаменационные площадки и центры проведения экзаменов на уровень владения государственным языком потенциальных государственных служащих.

Он также призвал власти осуществлять постоянный и внеплановый контроль тех сфер, которые являются проблемными.

Ранее жители поселков Арбузинка и Луч, которые находятся в Николаевской области, высказались об инициативе языкового омбудсмена Тараса Креминя переименовать их населенные пункты.

Напомним, бывший глава Института национальной памяти, депутат Верховной Рады Владимир Вятрович поддержал инициативу с переименованием Арбузинки, Первомайска и Южноукраинска, поданную омбудсменом Тарасом Креминем.