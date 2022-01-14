Хакеры из Северной Кореи в 2021 году совершили по меньшей мере семь кибератак, во время которых похитили криптовалюту на 400 миллионов долларов. Больше всего воровали Ethereum.

Об этом говорится в отчете компании по анализу блокчейна, а также пишет BBC.

Атаки в большинстве своем были направлены на инвестиционные компании и централизованные биржи. Хакеры использовали фишинговые приманки, вредоносное программное обеспечение и другие технологии.

Злоумышленники переводили средства с кошельков, подключенных к интернету, на счета, контролируемые КНДР. После того, как Северная Корея получала цифровые активы на счета, начинался процесс отмывания средств, чтобы скрыть преступление. По данным аналитиков, власти до сих пор не отмыли криптовалюту на 170 миллионов долларов, которую украли в 2017-2021 годы.

Чаще всего хакеры похищали криптовалюту Ethereum (58%). Кстати, в прошлом году соучредитель Ethereum Вирджил Гриффит признал, что сотрудничал с Северной Кореей в обход санкций США. Он помогал Пхеньяну с разработками в области криптовалюты.

Кроме того, 20% всей похищенной криптовалюты в прошлом году составлял Bitcoin, а 22% — Altcoin.

По данным аналитиков, большую часть кибератак, похоже, совершила группа Lazarus Group, против которой ввели санкции Соединенные Штаты. Считается, что эту группировку контролирует главное разведывательное бюро Северной Кореи. Но власти КНДР отрицают, что причастны к кибератакам.

Группа ООН, контролирующая санкции против Северной Кореи, обвиняет, что страна использует похищенную криптовалюту для поддержки своих ядерных программ, несмотря на международные ограничения.

В начале января сообщалось, что цены на криптовалюту Bitcoin упали до самого низкого за последние несколько месяцев уровня.