В Николаеве за денежное вознаграждение в 4 тысячи долларов США 40-летний мужчина пытался «договориться» с чиновником полиции за своего родственника, совершившего дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.
При передаче взятки правоохранителю злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Денежные средства изъяли.
Следователи по указанному факту проводят досудебное расследование. В настоящее время готовятся материалы для вручения ему уведомления о подозрении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области, совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции области, задержали на взятке руководителя государственной исполнительной службы.
Напомним, Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали замначальника отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции за вымогательство взятки в размере 20 тысяч гривен.
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В Николаеве за денежное вознаграждение в 4 тысячи долларов США 40-летний мужчина пытался «договориться» с чиновником полиции за своего родственника, совершившего дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.
При передаче взятки правоохранителю злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Денежные средства изъяли.
Следователи по указанному факту проводят досудебное расследование. В настоящее время готовятся материалы для вручения ему уведомления о подозрении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области, совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции области, задержали на взятке руководителя государственной исполнительной службы.
Напомним, Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали замначальника отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции за вымогательство взятки в размере 20 тысяч гривен.