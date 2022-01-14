В Николаеве за денежное вознаграждение в 4 тысячи долларов США 40-летний мужчина пытался «договориться» с чиновником полиции за своего родственника, совершившего дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

При передаче взятки правоохранителю злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Денежные средства изъяли.

Следователи по указанному факту проводят досудебное расследование. В настоящее время готовятся материалы для вручения ему уведомления о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области, совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции области, задержали на взятке руководителя государственной исполнительной службы.

Напомним, Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали замначальника отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции за вымогательство взятки в размере 20 тысяч гривен.