Люди выглядят более привлекательными, когда надевают защитные медицинские маски.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Университета Кардиффа, передает Зеркало недели со ссылкой на The Guardian.
Аналогичное исследование проводилось до пандемии — тогда людей отталкивали изображения тех, на ком маска. Это ассоциировалось с тем, что человек болен или его жизнь сейчас каким-либо образом связана с больницей.
Спустя год после начала пандемии, в феврале 2021 года (когда начали проводить новое исследование, — прим.), ситуация с восприятием кардинально поменялась.
— Когда мы начали чувствовать себя уязвимыми, медицинские маски стали для нас защитой, поэтому люди начали более позитивно воспринимать лица в масках, — объясняют учёные.
В исследовании принимали участие 43 женщины. Их попросили оценить по шкале от 1 до 10 привлекательность изображений мужских лиц без маски, в простой тканевой маске, синей медицинской маске и лиц, частично закрытых простой чёрной книгой.
Мужчины в тканевых масках оказались более привлекательными, чем мужчины без масок и с лицами, закрытыми книгой. В то же время мужчины в одноразовых синих медицинских масках были привлекательнее всех.
— Пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем носителей масок. Когда мы видим кого-то в маске, мы больше не думаем: «У этого человека болезнь, мне нужно держаться подальше». Это относится к эволюционной психологии и тому, почему мы выбираем партнеров, — говорят исследователи.
Кроме того, маска может делать человека более привлекательным, потому что взгляд смотрящего на него сводится к его глазам. Также мозг в это время «додумывает» изображения закрытых частей лица и чаще всего эти изображения более приятные, чем есть на самом деле.
Также сейчас проводят аналогичное исследование, где мужчины оценивают привлекательность женщин в масках. По словам ученых, уже можно говорить, что результаты похожи. Участников обоих исследований не просили указывать сексуальную ориентацию.
Напомним, в Молдове врачам столичной больницы пририсовали маски на фотографиях с мероприятия, где они ходили без них, нарушая правила.
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Люди выглядят более привлекательными, когда надевают защитные медицинские маски.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Университета Кардиффа, передает Зеркало недели со ссылкой на The Guardian.
Аналогичное исследование проводилось до пандемии — тогда людей отталкивали изображения тех, на ком маска. Это ассоциировалось с тем, что человек болен или его жизнь сейчас каким-либо образом связана с больницей.
Спустя год после начала пандемии, в феврале 2021 года (когда начали проводить новое исследование, — прим.), ситуация с восприятием кардинально поменялась.
— Когда мы начали чувствовать себя уязвимыми, медицинские маски стали для нас защитой, поэтому люди начали более позитивно воспринимать лица в масках, — объясняют учёные.
В исследовании принимали участие 43 женщины. Их попросили оценить по шкале от 1 до 10 привлекательность изображений мужских лиц без маски, в простой тканевой маске, синей медицинской маске и лиц, частично закрытых простой чёрной книгой.
Мужчины в тканевых масках оказались более привлекательными, чем мужчины без масок и с лицами, закрытыми книгой. В то же время мужчины в одноразовых синих медицинских масках были привлекательнее всех.
— Пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем носителей масок. Когда мы видим кого-то в маске, мы больше не думаем: «У этого человека болезнь, мне нужно держаться подальше». Это относится к эволюционной психологии и тому, почему мы выбираем партнеров, — говорят исследователи.
Кроме того, маска может делать человека более привлекательным, потому что взгляд смотрящего на него сводится к его глазам. Также мозг в это время «додумывает» изображения закрытых частей лица и чаще всего эти изображения более приятные, чем есть на самом деле.
Также сейчас проводят аналогичное исследование, где мужчины оценивают привлекательность женщин в масках. По словам ученых, уже можно говорить, что результаты похожи. Участников обоих исследований не просили указывать сексуальную ориентацию.
Напомним, в Молдове врачам столичной больницы пририсовали маски на фотографиях с мероприятия, где они ходили без них, нарушая правила.