Международная группа исследователей открыла новый вид дождевой лягушки из рода Pristimantis.

Ее обнаружили в заповедных джунглях Серро-Чуканти. Вид назвали Pristimantis gretathunbergae, что означает «дождевая лягушка Греты Тунберг», пишет «Вокруг света. Украина».

Неизвестная ранее лягушка является эндемиком Панамы. Но может встречаться и в горах вдоль границы с Колумбией. Для маленькой лягушки характерны большие черные глаза.

Новый вид, названный в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг, был обнаружен на высоте от 718 до 1439 м над уровнем моря. Среда обитания лягушки — так называемые облачные леса (или туманные леса), состоящие преимущественно из деревьев, покрытых мхом.

Хотя Pristimantis является одним из самых многочисленных родов среди всех позвоночных (насчитывает как минимум 574 вида), он остается мало изученным. В основном его представители распространены в тропических горных лесах Колумбии, Эквадора и Перу.

Сегодня известно 13 видов лягушек из рода Pristimantis, встречающихся в Панаме. Об этом рассказал Конрад Меберт из Государственного университета Санта-Крус (Бразилия).

Это разнообразие видов невелико по сравнению с видовым богатством Pristimantis, обитающих в Эквадоре и на западе Колумбии.

Участники исследования обращают внимание на то, что из-за варварской вырубки лесов среда обитания Pristimantis gretathunbergae находится под угрозой. По данным экспертов, окрестности горы Чуканти всего за 10 лет потеряли около трети лесного покрова.

Результаты исследования опубликовал журнал ZooKeys .

Напомним, в Южной Америке открыли новый вид красочных птиц танагр.