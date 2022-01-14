Британская рок-группа Muse выпустила клип на песню Won’t Stand Down.
Как сообщает The Village Украина, ролик сняли в Киеве в декабре 2021 года.
Над созданием видео работал украинский продакшн Shelter Film. Все съемки проводились в павильоне, поэтому города в ролике не видно.
Главную роль в клипе исполнила украинская актриса Наталья Зозуля, одетая в маску лидера Muse Мэтью Белами. Маску изготовили в США.
По сюжету, главная героиня – королева армии «темных генералов», которая переживает катарсис и превращается в божество. Режиссером клипа выступил Джаред Хоган, ранее снимавший клипы для японского певца Joji и норвежской певицы Girl in Red.
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Британская рок-группа Muse выпустила клип на песню Won’t Stand Down.
Как сообщает The Village Украина, ролик сняли в Киеве в декабре 2021 года.
Над созданием видео работал украинский продакшн Shelter Film. Все съемки проводились в павильоне, поэтому города в ролике не видно.
Главную роль в клипе исполнила украинская актриса Наталья Зозуля, одетая в маску лидера Muse Мэтью Белами. Маску изготовили в США.
По сюжету, главная героиня – королева армии «темных генералов», которая переживает катарсис и превращается в божество. Режиссером клипа выступил Джаред Хоган, ранее снимавший клипы для японского певца Joji и норвежской певицы Girl in Red.
Ранее глава Черноморской громады отчитался о работе за год, записав музыкальный клип.