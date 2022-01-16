Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заразился коронавирусом. 15 января он получил положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

«15 января 2022 года днем Блаженнейший Митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Епифаний получил две прививки от коронавируса в прошлом году.

Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, а в течение следующей недели не будет совершать богослужения и принимать посетителей.

Напомним, 14 октября 2021 года в Покрову Пресвятой Богородицы митрополит Киевский и всея Украины Епифаний побывал в Николаеве, где отслужил литургию в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей Матери.