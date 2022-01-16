Принц Гарри угрожает судебным иском против правительства Великобритании, требуя вернуть ему защиту полиции.

Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно источнику, герцог Сассекский, который отказался от королевских обязанностей в январе 2020 года, считает, что ему небезопасно приезжать с семьей в Великобританию только с частными телохранителями. Адвокаты принца составили письмо в Министерство внутренних дел Великобритании и будут добиваться судебного пересмотра, если правительство не обеспечит постоянную безопасность.

Аргумент Гарри заключается в том, что его частная охрана в США не имеет доступа к информации британской разведки, которая необходима для обеспечения безопасности его жены и детей.

— Когда в апреле прошлого года Гарри прилетел на похороны принца Филиппа, ему предоставили охрану. Но когда он вернулся летом на открытие статуи принцессы Дианы, этого не случилось, — отметил источник.

В заявлении Гарри говорится и о том, что он покроет расходы на безопасность и не обременит налогоплательщиков.

Также сообщается, что королева была проинформирована о действиях своего внука. Это первый прецедент, когда член королевской семьи возбудил судебный иск против правительства Ее Величества.

— Такой шаг может вызвать напряженность в королевской семье. Это также является еще одной головной болью для королевы после предъявленных США обвинений в изнасиловании американки Вирджинии Джуффре, — сказано в материале.

Напомним, в Великобритании королева Елизавета II лишила всех титулов своего сына, принца Эндрю, герцога Йоркширского.