Родившиеся в Николаевском зоопарке 3,5-летняя львица Гермиона и почти 2,5-летние лев Симба и львица Илана вчера, 15 января, благополучно прибыли в Южную Африку и уже осваиваются в реабилитационном центре «Симбогна Гейм Парк» в полусвободных условиях.

Николаевский зоопарк на своей странице в Facebook показал видео первых дней пребывания в центре.

По словам директора центра Лионеря де Ланге, львам на новом месте — в африканском буше — нравится, хотя «переселенцам» нужно определенное время, чтобы привыкнуть к жаркому климату и необычным заборам, сообщается на странице «Департамента позитива города Николаева» в Facebook.

Как сообщалось, львы были переданы благотворительноу Фонду «НЕЙТОН», который и доставил животных в «Симбогна Гейм Парк».

Как отметил директор зоопарка Владимир Топчий, такой шаг был необходим для того, чтобы привлечь внимание к проблеме сокращения численности львов в природе из-за изменений климата, болезни и бездумной деятельность человека.