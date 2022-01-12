В четверг, 11 января, троих рожденных в Николаевском зоопарке львов отправились в Южно-Африканскую Республику, где будут находится в приближенной к естественной для них среде обитания.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор зоопарка Владимир Топчий.

Он рассказал, что транспортировкой львов занимается Благотворительный Фонд «НЕЙТОН», который доставит их в реабилитационный центр Симбогна Гейм Парк, где животные будут находиться в полусвободных условиях.

— Наши три льва отправились в долгое путешествие в Южную Африку. Родившиеся в Николаевском зоопарке 3,5-летняя Гермиона и почти 2,5-летние Симба и Илана, переданные Благотворительному Фонду «НЕЙТОН» для транспортировки, и с целью постоянного содержания в реабилитационном центре Симбогна Гейм Парк (Южно Африканская Республика) в полусвободных условиях. Это международная организация, которая в Украине занимается улучшением условий окружающей среды с 2014 года, работает с дикими животными — в основном медведями и львами, – сообщил Владимир Топчий.

Как отметил директор зоопарка, такой шаг необходим для того, чтобы привлечь внимание к проблеме сокращения численности львов в природе из-за изменений климата, болезни и бездумной деятельность человека.

— Именно деятельность природоохранных учреждений, в том числе зоопарков, способствует сохранению одного из самых больших хищников планеты. Желаем им хорошего пути и счастливой жизни на исторической родине, – добавил Владимир Топчий.

Напомним, в бельгийский зверинец уехал житель Николаевского зоопарка, белый медведь по кличке Нанук.