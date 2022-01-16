Бедные страны получили по программе COVAX 1 миллиард доз вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения. Партию объемом 1,1 миллиона доз накануне получила Руанда.

— Но эта отметка — лишь напоминание о той работе, которую еще предстоит сделать на фоне накопления запасов богатыми странами, — говорится в сообщении.

ВОЗ напомнила производителям и другим странам о важности сотрудничества с COVAX, в Организации его считают недостаточным, из-за чего возникает неравенство в распределении вакцин.

Напомним, всемирная организация здравоохранения высоко оценивает результаты вакцинации от коронавируса в Европе. По данным организации, благодаря вакцинам удалось спасти жизни почти полмиллиона человек в прошлом году.