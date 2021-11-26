Всемирная организация здравоохранения высоко оценивает результаты вакцинации от коронавируса в Европе. По данным организации, благодаря вакцинам удалось спасти жизни почти полмиллиона человек.

Об этом сообщает SRF News.

Европейское бюро ВОЗ в Копенгагене (Дания) опубликовало отчет, согласно которому с начала кампании вакцинации было спасено 470 000 жизней в возрастной группе старше 60 лет примерно в 30 европейских странах.

Исследование показывает, что вакцины от коронавируса действительно защищает людей от смертности и тяжелых случаев заболеваемости.

— Они спасают жизни, предлагая высокий уровень защиты от тяжелых течений и смерти, — сказал глава европейской ВОЗ Ханс Клюге.

Он также отметил, что в странах, где уровень вакцинации низкий, смертей от коронавируса было больше.

— В некоторых странах без вакцин сегодня число погибших было бы вдвое больше, — сказал Ханс Клюге.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение провести экстренную встречу из-за того, что в нескольких африканских странах был обнаружен новый штамм коронавируса B.1.1.529.