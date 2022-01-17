В феврале в Украине стартуют военные учения по стандартам НАТО при участии тренеров из стран Альянса. Маневры пройдут во Львовской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Во Львовской области завершилась Главная конференция по планированию обучения подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина (JMTG-U).

В ней приняли участие более 30 представителей ГПС и Вооруженных сил Украины и США. Они обсудили тренировку пограничной комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского отряда и бригады ВСУ и решили, что маневры начнутся в первой декаде февраля и продлятся до начала апреля.

— В этом году бойцов будут обучать украинские инструкторы с помощью наблюдателей-тренеров по вооруженным силам стран НАТО. Подготовка будет проводиться с использованием имитационной системы моделирования боевых действий типа JCATS, — сообщили в ГПСУ.

Целью учений является получение украинскими военными лучшего уровня взаимодействия между составляющими сектора безопасности Украины и совместимости с воинскими подразделениями стран Североатлантического альянса.

Как сообщалось, Россия больше не может терпеть «вторжение НАТО в Украину» и считает необходимым оставить свои войска возле украинской границы.