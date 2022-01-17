В Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 балла. При этом подземные толчки ощущались на территории Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина.
16 января на территории Румынии (район гор Вранча, 125 километрах от границы с Украиной, на глубине 130 километров) зафиксировали подземный толчок магнитудой 4,4.
По информации сейсмологов, землетрясение распространилось на территорию Одесской области (Измаильский район), однако негативных последствий в результате толчков не было зафиксировано.
Вместе с тем обращений от граждан к спасателям также не поступало.
Напомним, 10 декабря, в Черниговской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла.
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В Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 балла. При этом подземные толчки ощущались на территории Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина.
16 января на территории Румынии (район гор Вранча, 125 километрах от границы с Украиной, на глубине 130 километров) зафиксировали подземный толчок магнитудой 4,4.
По информации сейсмологов, землетрясение распространилось на территорию Одесской области (Измаильский район), однако негативных последствий в результате толчков не было зафиксировано.
Вместе с тем обращений от граждан к спасателям также не поступало.
Напомним, 10 декабря, в Черниговской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла.