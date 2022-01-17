По состоянию на 17 января в Николаевской области выявлен 31 новый подтвержденный случай COVID-19.

Из всех 117086 (+31) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 69325 (+30);

Первомайск – 6834;

Южноукраинск – 3753;

Вознесенск – 2650;

Очаков – 1886.

В других районах области за минувшие сутки зарегистрирован 1 случай коронавируса.

Выздоровело в сутки – 96, всего – 111836. Умерло от последствий COVID-19 – 3352, в сутки – 0.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 16 января, зафиксировали 5 тысяч 72 новых случая коронавируса, умерли — 78 человек.