В международный аэропорт Борисполь из Казахстана прибыл третий эвакуационный рейс с украинцами.

Об этом сообщает телеканал ДОМ в понедельник, 17 января.

Самолет из Нур-Султана приземлился накануне, около 21:00. Прибывшие говорят, что аэропорт Нур-Султан работает в штатном режиме - посадка на рейс была организована, нареканий со стороны пассажиров нет.

В то же время за последнюю неделю около 150 граждан Украины обратились в посольство в Казахстане за помощью в эвакуации.

МИД Украины продолжает оказывать поддержку украинцам в Казахстане, планирующим покидать страну.

Напомним, что ранее в Казахстане назвали число погибших и пострадавших. В больницах страны продолжают лечение 265 пострадавших в результате событий, 67 из них находятся в реанимации.

Также сообщалось, что российские военные на 19 самолетах покинули Казахстан. Самолеты доставят личный состав и технику подразделений ВДВ на аэродром Чкаловский в Московской области.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил ввести войска ОДКБ во все страны с членством в альянсе.