Хакеры с утра 17 января атаковали форум Prozorro Infobox, однако это не повлияло на работу системы закупок Prozorro.

Об этом сообщает Госслужба спецсвязи.

В 8:00 на странице Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тому, которое использовали во время кибератаки 14 января.

Тогда хакеры размещали на главной странице веб-ресурсов сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы утечке частных данных украинцев.

По данным службы, страница с хакерским сообщением отключена, а специалисты проводят расследование. В настоящее время форум возобновил работу.

Prozorro Infobox является отдельной системой, которая не связана с системой закупок Prozorro. Но, по информации службы, ни информационный ресурс Prozorro Infobox, ни сам портал Prozorro не пострадали. Система публичных закупок работает в штатном режиме.

Также в Госслужбе спецсвязи сообщили, что по состоянию на 14:00 17 января почти все сайты, пострадавшие 14 января, возобновили работу. Эксперты проверяют информацию об использовании программы-вайпера, уничтожающей данные. Для этого украинские специалисты взаимодействуют с Microsoft.

Уже сейчас в службе заявляют о «значительно более высокой сложности атаки, чем модификация стартовой страницы вебсайтов» .

— Низка внешних информационных ресурсов была уничтожена злоумышленниками в ручном режиме. Краткие сроки реализации атаки свидетельствуют о координации хакерских действий и их численности, — говорится в сообщении.

Напомним, по результатам проведенных тендеров в электронной системе публичных закупок Prozorro в 2021 году государство подписало контракты на 790 миллиардов гривень, из которых 416 миллиардов — в сфере строительства и ремонтных работ.