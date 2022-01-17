В детской клинической больнице Львовской области «Охматдет» сейчас лечатся 66 детей с коронавирусом — рекордное количество для медучреждения за все время пандемии.

Об этом сообщается на странице «Охматдета» в Facebook.

«Новый год — новый антирекорд! Сегодня утром у нас в COVID-зоне 66 детей!», — говорится в сообщении.

Отмечают, что самому младшему пациенту еще нет месяца, самому старшему — 17 лет. Состояние всех детей среднее, никто не нуждается в ИВЛ.

«Спокойно, мамы и папы! Работают супергерои! Мы справляемся, COVID-зона расширена, персонал готов», — пишут в пресс-службе больницы.

Медики призывают взрослых не волноваться, соблюдать правила безопасности, надевать на детей маску в людных местах и в непонятных ситуациях связываться с семейным врачом.

Напомним, в Харьковской области зафиксировали первые случаи штамма коронавируса «Омикрон», он занимает почти половину обнаруженных новых заражений COVID в регионе.