В Санкт-Петербурге задержали художника-концептуалиста Ивана Волкова, который создал арт-объект в виде фекалии на Марсовом поле.

Об этом сообщает Корреспондент.

По версии полиции, Иван Волков «из хулиганских побуждений и пренебрегая общепринятыми правилами поведения» создал фекалию из снега в месте, где расположены захоронения и горит Вечный огонь.

Как уточнил галерист Александр Шаров, правоохранители сняли художника прямо с поезда до Москвы. По его словам, 16 января в отношении Ивана Волкова возбудили уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Санкция статьи предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Пятиметровая скульптура из снега, выкрашенная в коричневый свет, появилась на Марсовом поле 13 января. Фотографии арт-объекта Иван Волков разместил в Instagram.

Напомним, Департамент ЖКХ Харьковского горсовета аннулировал контракт с ООО «Палмаз Групп» на строительство местного «Стоунхенджа» за почти 1,5 миллиона гривен.