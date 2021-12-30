Департамент ЖКХ Харьковского горсовета аннулировал контракт с ООО «Палмаз Групп» на строительство местного «Стоунхенджа» за почти 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает городской портал «Накипело».

Договор расторгли по соглашению обоих сторон. Информация про арт-объект появилась на официальной странице администрации одного из харьковских районов 24 декабря.

— Наш харьковский Стоунхендж действительно не только похож, но и по своему содержанию и назначению абсолютно аналогичен своему британскому коллеге. Он отсылает нас в те далекие допотопные времена, когда существовали знаменитые Гипперборея и Атлантида — к их традициям и культуре, — указывалось в официальном сообщении.

Однако после общественного скандала против подобного исскуства выступил самолично мэр города.

— Деньги, выделенные на проект, не освоены. Я запретил полностью оплачивать счета. Я и моя команда проекта не видели. Такой Стоунхендж нам не нужен, — акцентировал городской голова Игорь Терехов.

Проектные документы предусматривали 96 наборных колонн, 4 капища + 16 сооружений и балок. Однако подробная смета на сайте закупок Prozzoro так и не появилась.

Напомним, Спортивную площадку в парке Адмиралтейский в Николаеве (ранее парк имени 61-го коммунара, — прим.), установленную группой николаевцев «ЛП6» в октябре 2018 года, перекрасили и представили в качестве объекта президентской программы «Активні парки».