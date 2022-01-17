В поселке городского типа Кушугум в Запорожской области 15 января несколько подростков пригласили своего бывшего одноклассника домой, а когда тот пришел, начали издеваться над ним.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Родственники сначала искали 14-летнего подростка самостоятельно, потому что его уже несколько часов не было дома, а мобильный телефон был выключен. Около 18:00 мать узнала адрес дома, где ее сына видели в тот день. Тогда она обратилась в полицию.

Правоохранители предварительно установили, что 15 января группа несовершеннолетних от 12 до 15 лет пригласила своего бывшего одноклассника в дом одного из них. Там они, по данным полиции, избивали, унижали парня и всячески издевались над ним.

Полиция установила личности шести вероятных подозреваемых. Правоохранители доставили их в участок и опросили в присутствии родителей. Двух 15-летних учеников местного учебного заведения задержали.

Как пишет Укринформ, пострадавшего 15 января доставили в Запорожскую областную детскую больницу. По словам директора медучреждения Юрия Борзенко, сейчас подросток находится в состоянии средней тяжести — повреждений костей нет, но есть два ожога округлой формы на предплечье и плече (вероятно, от сигарет) и несколько ссадин.

Следователи сначала открыли уголовное производство по статье о пытках по предварительному сговору лиц. Однако правоохранители говорят, что выяснили новые обстоятельства, поэтому открыли уголовное производство о разбое по предварительному сговору лиц и сексуальном насилии, совершенном группой лиц или в отношении несовершеннолетнего.

Самая строгая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Следователи готовятся к оглашению подозрения и избрания судом меры пресечения.

Напомним, на Закарпатье подростка, пропавшего без вести 5 января, нашли мертвым — во время паводка он ехал на телеге с лошадьми и упал в реку.