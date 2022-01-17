Новая мутация штамма коронавируса «омикрон» была обнаружена в Академической лаборатории в шведском городе Уппсала.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Подвариант был зарегистрирован 14 января у трех человек и получил название BA.2.

Пока о новой мутации известно очень мало, пояснил представитель лаборатории Матс Мартинель. Он отметил, что в Уппсале может быть больше случаев BA.2, так как новый штамм «омикрона» требует более глубокого секвенирования и есть вероятность того, что у некоторых заразившихся он не был выявлен.

Напомним, ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе обнаружили новый штамм коронавируса: первый случай заболевания зафиксировали у вернувшегося из Камеруна путешественника.