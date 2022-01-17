Генсек ООН Антониу Гутерреш отмечает необходимость вакцинировать от COVID-19 всех в мире, чтобы обеспечить выход из пандемии, без чего невозможно полноценное восстановление экономики.

Об этом он заявил в понедельник на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит в виртуальном режиме, пишет Укринформ.

— Последние два года продемонстрировали простую, но жестокую истину: если мы оставим кого-то позади, то оставим позади всех. Если мы не сможем вакцинировать каждого человека, то породим новые варианты, которые распространятся через границы и приведут к остановке повседневной жизни и экономики, — сказал Антониу Гутерреш.

По его словам, мир должен противостоять пандемии на основе «равенства и справедливости».

Он напомнил, что прошлой осенью Всемирная организация здравоохранения представила стратегию, предусматривающую вакцинацию 40% населения планеты до конца 2021 года и 70% — до середины этого года.

Однако мир еще не приблизился к этой цели, подчеркнул он.

— Уровень вакцинации в странах с высоким уровнем дохода, как не стыдно, в семь раз выше, чем в африканских странах. Нам нужно равенство вакцин, причем немедленно, — добавил Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш подчеркнул, что фармацевтические компании должны проявить солидарность с развивающимися странами, поделившись лицензиями, ноу-хау и технологиями, «чтобы мы все могли найти выход из этой пандемии».

Напомним, всемирная организация здравоохранения одобрила использование для лечения коронавируса двух препаратов. Их рекомендуют пациентам со средним и тяжелым течением заболевания.