В Украине расширилась «оранжевая» зона карантина, в нее перешли четыре области.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Сейчас в «оранжевой» зоне находятся такие области:
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 17 января, коронавирусом заразились 8558 человек, умерли — 188.
В Украине расширилась «оранжевая» зона карантина, в нее перешли четыре области.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Сейчас в «оранжевой» зоне находятся такие области:
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 17 января, коронавирусом заразились 8558 человек, умерли — 188.