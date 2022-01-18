В Украине расширилась «оранжевая» зона карантина, в нее перешли четыре области.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Сейчас в «оранжевой» зоне находятся такие области:

Ивано-Франковска — три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),

Ровенская — критический показатель новых случаев,

Сумская — критический показатель новых случаев,

Черновицкая — критический показатель новых случаев.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 17 января, коронавирусом заразились 8558 человек, умерли — 188.