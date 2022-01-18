В Украине за минувшие сутки, 17 января, коронавирусом заразились 8558 человек, умерли — 188.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки Украине госпитализировали 1125 человек, летальных исходов — 188, выздоровели — 5 761 человек. Протестировали методом ПЦР 37 678 человек, методом ИФА — 5619, экспресс-тестами — 36 399.

Больше всего новых заражений в Киеве и Харьковской области.

За все время пандемии в Украине заболели 3 768 088 человек, выздоровели — 3 561 923, летальных случаев — 98 549.